İslam alemi açısından büyük öneme sahip olan Berat Kandili'ne az bir zaman kala Berat Kandili zikirleri ve ibadetleri araştırmaları da şimdiden başladı. 27 Mart tarihinde idrak edilecek olan mübarek kandil için Hz.Muhammed, "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun" buyurmuştur. Bu bakımdan; Berat Kandili'nde çekilecek zikirler nelerdir? Berat Kandili zikirleri ve ibadetleri

BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE İBADETLERİ!

BERAT GECESİ ZİKİRLERİ

Berat Kandili çekilecek tesbihleri: Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Berat Kandili ile ilgili hadisler : Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) "Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma ve Bayram geceleridir" buyurmuştur.