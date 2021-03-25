Berat Kandili’nde 12 rekat namaz nasıl kılınır? Berat Kandili 12 rekat nafile namazı kılınışı!

Mübarek Berat Kandili'nde 12 rekat olan nafile namazı kılınışı ile vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. "Berat Kandili'nde 12 rekat namaz nasıl kılınır?" sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Çeşitli ibadetlerle günahlardan arınmak ve tövbe etmek isteyen Müslüman alemi bu namazı doğru şekilde eda etmek amacıyla detayları merak ediyor. Berat Kandili 12 rekat nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır öte yandan her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınan bir namaz olarak bilinmektedir.

12 REKATLIK NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Berat Kandili tarihinin duyurulmasının ardından müminler ibadetlerini yapmak için sabırsızlanıyor. Tam bu noktada Nafile namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır gibi sorulara yanıt aranıyor. Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır.