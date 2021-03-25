Bu yıl 27 Mart 2021 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili Cumartesi gününe denk geliyor olup Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinmektedir. Bu duruma ise "inzal" adı verilmektedir. Bu önemli ve kıymetli gecede ibadet edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kelimenin aslı "beraet" olup anlamı ise kurtulmak, suçlu olmamak manasına gelmektedir. Bu bakımdan; Berat Kandili ibadetleri ve zikirleri araştırmaları ise şimdiden başladı. Berat Kandili'nde çekilecek zikirler nelerdir? Berat Kandili zikirleri ve ibadetleri!