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’nde çekilecek zikirler nelerdir? ve ibadetleri!

Bu yıl 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili Cumartesi gününe denk geliyor olup Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinmektedir. Bu duruma ise "inzal" adı verilmektedir. Bu önemli ve kıymetli gecede ibadet edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kelimenin aslı "beraet" olup anlamı ise kurtulmak, suçlu olmamak manasına gelmektedir. Bu bakımdan; ve zikirleri araştırmaları ise şimdiden başladı. Berat Kandili'nde çekilecek zikirler nelerdir? ve ibadetleri!

Giriş Tarihi: 25.03.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 16:22
Berat Kandili’nde çekilecek zikirler nelerdir? Berat Kandili zikirleri ve ibadetleri!

İslam alemi açısından büyük öneme sahip olan 'ne az bir zaman kala ve ibadetleri araştırmaları da şimdiden başladı. 27 Mart tarihinde idrak edilecek olan mübarek kandil için Hz.Muhammed, "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun" buyurmuştur. Bu bakımdan; Berat Kandili'nde çekilecek zikirler nelerdir? Berat Kandili zikirleri ve ibadetleri

BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE İBADETLERİ!

BERAT GECESİ ZİKİRLERİ

Berat Kandili çekilecek tesbihleri: Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Berat Kandili ile ilgili hadisler : Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) "Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma ve Bayram geceleridir" buyurmuştur.

Berat Kandili’nde çekilecek zikirler nelerdir? Berat Kandili zikirleri ve ibadetleri!

Beraat gecesine 'Kefaret gecesi' de denilir. Bir hadis-i şerifte,

"Kim bayram gecesini ve Şâban ayının on beşinci (Berat) gecesini ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez" buyrulmuştur.

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Berat Kandili’nde çekilecek zikirler nelerdir? Berat Kandili zikirleri ve ibadetleri!

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Bu gecenin bir adı da "Şefaat gecesi"dir. Bunun delili şu hadis-i şeriftir:

"Resûlullah (s.a.v) Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. On dördüncü gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir daha yalvardı, bu sefer de, kaçak develer gibi Allah'tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi."

Bu gecenin diğer bir ismi de "Mağfiret gecesi" dir. Şu hadis-i şerif buna işaret eder:

"Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla haset edenler hariç, bütün müminleri mağfiret eder."

Berat Kandili’nde çekilecek zikirler nelerdir? Berat Kandili zikirleri ve ibadetleri!

Diğer hadislerde, bu affın dışında tutulanlar içinde, haksız yere cana kıyanlar, anne babasına asi olanlar, sürekli içki içenler ve akraba ile hukukunu kesenler de zikredilmiştir.

Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre: Resülullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi: "Ya Muhammed, başını semaya kaldır. Sordum. "Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı:

"Bu gece, Allah Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah Teala onları bağışlamaz.

Berat Kandili’nde çekilecek zikirler nelerdir? Berat Kandili zikirleri ve ibadetleri!

Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve şöyle dedi: "Ya Muhammed başını kaldır. Bir de baktım ki, cennet kapıları açılmış.

Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyor: "Ne mutlu bu gece rüku edenlere.

İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: "Bu gece secde edenlere ne mutlu".

Üçüncü kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece dua edenlere ne mutlu."

Dördüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu: "Bu gece, Allah'ı zikredenlere ne mutlu".

Beşinci kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu."

Altıncı kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece Müslümanlara ne mutlu."

Yedinci kapıda da bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: "Günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki, günahları bağışlansın.

Bunları gördükten sonra, Cebrail'e sordum: "Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak? Şöyle dedi: "Ya Muhammed, Allah Teâlâ, bu gece, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kişyii cehennemden azat eder."

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