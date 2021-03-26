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’nde hangi tesbihler çekilir? Berat Kandili gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen , 27 Mart'ta idrak edilecek. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Bu noktada, Berat Kandili'nde çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar merak konusu oldu. Peki, Berat Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler neler? İşte, Berat Kandilinde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak duası

Giriş Tarihi: 26.03.2021 07:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 07:28
Berat Kandili’nde hangi tesbihler çekilir? Berat Kandili gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar

, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Bu yıl Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Berat Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve dualar edilerek ibadetler gerçekleştirilecek. Bu noktada, Berat Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor.

BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Berat Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, ve tesbihleri neler? Berat Kandili'nde Rahmet-i İlâhî'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir. Berat Kandili tesbihleri ve zikirleri şu şekildedir;

Berat Kandili’nde hangi tesbihler çekilir? Berat Kandili gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar

BERAT GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER!

Bin adet Estağfirullah El Azim

Bin 1 adet ihlas Suresi

Bin adet La İlahe İllallah

Bin adet Salavat

Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

Yüz adet Besmele

129 Adet Ya Latif

Berat Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

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Berat Kandili’nde hangi tesbihler çekilir? Berat Kandili gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar

BERAT GECESİ ZİKİRLERİ

çekilecek tesbihleri: Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

Berat Kandili’nde hangi tesbihler çekilir? Berat Kandili gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar

Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan Şaban ayının on beşinci gecesidir.

Bu gece yüz rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh.

Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

"Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike".

Anlamı: Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Berat Kandilinde;
Lâ ilâe illallah,
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
Estağfirullah,
Sübhànallah,
Elhamdülillâh,
Allahu ekber,
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,
Allah, zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Berat Kandili’nde hangi tesbihler çekilir? Berat Kandili gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU BERAT KANDİLİ DUASI

Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed 'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

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