Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan Şaban ayının on beşinci gecesidir.
Bu gece yüz rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:
Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh.
Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.
"Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike".
Anlamı: Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.
Berat Kandilinde;
Lâ ilâe illallah,
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
Estağfirullah,
Sübhànallah,
Elhamdülillâh,
Allahu ekber,
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,
Allah, zikirlerini çekmek büyük sevaptır.