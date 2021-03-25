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Haberler Yaşam Berat Kandili’nde kılınacak namaz nedir? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

’nde kılınacak namaz nedir? nasıl kılınır, kaç rekattır?

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan bu yıl 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Kandil günlerinde dua etmek, ibadetleri yerine getirmek, zikir çekmek, namaz kılmak gibi ibadetler yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan; araştırmaları da kandil gününe az bir zaman kala sorgulanıyor. Buna göre; Berat Kandili'nde kılınacak namaz nedir? , kaç rekattır?

Giriş Tarihi: 25.03.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 16:46
Berat Kandili’nde kılınacak namaz nedir? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Kelime olarak; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamı taşıyan, Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilahi bağışa ermeleri umulduğu gece olarak bilinen namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar için Berat Kandili'nde kılınacak namaz nedir? nasıl kılınır, kaç rekattır?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Berat Kandili’nde kılınacak namaz nedir? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

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Berat Kandili’nde kılınacak namaz nedir? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, 'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

Berat Kandili’nde kılınacak namaz nedir? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

Berat Kandili’nde kılınacak namaz nedir? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

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