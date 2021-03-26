Bir Berat gecesine daha sağlıklı ve huzurlu şekilde erişmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Yüce Allah'ın, ilahi rahmetini bol bol indirdiği, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadara açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet ettiği bu önemli ev anlamlı geceyi dua ve ibadetlerle geçirmek isteyenler Berat Kandili duası ve ibadetleri ile ilgili olarak Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER NELERDİR?

Berat Kandili duası ve İslam dünyası için oldukça önemli olan bu gecede yapılabilecek ibadetlere ilişkin detaylar şöyle;