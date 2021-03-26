Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Berat Kandili duası ve ibadetleri

Üç aylardan Şaban ayının 14. gününü 15. Gününe bağlayan gecede idrak edilen Berat kandilini ibadet ve dualarla geçirmek isteyenler Berat Kandili duası ve ibadetleri ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağının müjdelendiği, bu önemli ve anlamlı geceye ilişkin araştırılan Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detayları.