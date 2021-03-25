Berat Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Berat Kandili'nde ne yapılır?

Bir mübarek kandil gününe doğru yaklaşırken Berat Kandili ibadetleri, okunacak duaları ile kılınacak namazları merak ediliyor. İslam aleminin büyük huzura eriştiği kandil gecelerinde eller semaya yükselerek bol bol dua edilecek ve namaz kılınacak. Bu geceyi dualar ve ibadetlerle ihya etmek isteyenler Berat kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar araştırması yapıyor. Bu mübarek günde ellerini semaya açacak olan Müslümanlar, bu günlerin rahmet ve bereketini kaçırmak istemiyor.

BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER, OKUNACAK DUALAR VE KILINACAK NAMAZLAR!

İslam aleminin heyecanla beklediği Berat Kandili için hazırlıklar sürerken yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar merak ediliyor. Ramazan ayının müjdecisi olan yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili ibadetleri, duaları, namazları ile ilgili detaylar şöyle;