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Berat Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? 'nde neler yapılır?

Mübarek Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece için geri sayım başladı. İslam alemi kandil gün ve gecelerinde bol bol ibadet eder, dua okur ve namaz kılar. Ramazan ayını müjdeleyen kandil gününde yapılması gereken ibadetler müminler tarafından merak edilirken nelerdir, okunacak duaları ile kılınacak namazları neler şeklinde sorulara yanıt aranıyor. Berat Kandili'ni en verimli değerlendirmek isteyenler günü dualar ederek ve zikirler çekerek geçirecek. Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualarla sevaplar katlanarak artacak.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 17:52
Berat Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Berat Kandili'nde neler yapılır?

Bir mübarek kandil gününe doğru yaklaşırken , okunacak duaları ile kılınacak namazları merak ediliyor. İslam aleminin büyük huzura eriştiği kandil gecelerinde eller semaya yükselerek bol bol dua edilecek ve namaz kılınacak. Bu geceyi dualar ve ibadetlerle ihya etmek isteyenler Berat kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar araştırması yapıyor. Bu mübarek günde ellerini semaya açacak olan Müslümanlar, bu günlerin rahmet ve bereketini kaçırmak istemiyor.

BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER, OKUNACAK DUALAR VE KILINACAK NAMAZLAR!

İslam aleminin heyecanla beklediği için hazırlıklar sürerken yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar merak ediliyor. Ramazan ayının müjdecisi olan yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili ibadetleri, duaları, namazları ile ilgili detaylar şöyle;

Berat Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Berat Kandili'nde neler yapılır?

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Hazreti Muhammed 'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Berat Kandili Duası

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Berat gecesinde kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı vardır. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

Her rekatte Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.

Namazdan sonra ; Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur. Bunlar aşağıda sıralanmıştır;

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Berat Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Berat Kandili'nde neler yapılır?

KANDİL GECESİ YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN İBADETLER

1. İstiğfar:

2. Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3. Fatiha-i Şerife

4. Ayet'ül-Kürsî

5. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7. İhlas-ı Şerif

8. Felak Sûresi

9. Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11. Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

Berat Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Berat Kandili'nde neler yapılır?

BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Berat Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Berat Kandili'nde neler yapılır?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, 'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

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