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'nin anlamı, önemi ve faziletleri: Berat Kandilinde ne oldu? Kandilde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler!

Dinimizin kutsal gecelerinden bir diğeri olan bu gece idrak edilecek. Ramazan-ı Şerif'i de müjdeleyen Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Bu mübarek gecede eller semaya yükselecek, dualar edilecek ve Berat Kandili'nin fazileti ile anlamı, önemi anlaşılacak. Berat Kandili'nin faziletleri, anlamı ve önemi merak konusu oldu. Bununla beraber, Berat Kandili'nde ne oldu sorusu da kandil gecesinin anlamı ve öneminin anlaşılması konusunda önem arz ediyor. Peki, Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri nelerdir? Berat Kandili gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler neler?

Giriş Tarihi: 27.03.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 17:05
Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri: Berat Kandilinde ne oldu? Kandilde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler!

İslam alemi için mübarek gecelerden birisi olan , 27 Mart 2021 Cumartesi, yani bu gece idrak edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan'ı müjdeleyen Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Dinimiz açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Berat Kandili gecesinde dualar edilecek, zikirler ve tesbihler çekilecek, ibadetler yapılacak. Berat Kandili'nin fazileti, anlamı ve önemi de bu bağlamda merak konusu oldu. Bununla beraber, Berat Kandili'nde ne oldu ve kandil gecesi yapılacak ibadetler ile konusu da bu gecenin fazileti, anlamı ve öneminin anlaşılması için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

İşte, Berat Kandili gecesinde yapılması gereken ibadetler, okunması gereken dualar ile sureler, çekilmesi gerekenler tesbihler ve zikirler...

Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri: Berat Kandilinde ne oldu? Kandilde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler!

BERAT KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Şaban ayının 14. günü idrak edilen ve duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak da bilinir.

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Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri: Berat Kandilinde ne oldu? Kandilde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler!

BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız.

Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri: Berat Kandilinde ne oldu? Kandilde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler!

Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah'a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ'nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: "Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!.." buyurduğunu bizlere müjdelemiştir.

Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri: Berat Kandilinde ne oldu? Kandilde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler!

Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından yeryüzüne melekler gönderilir. Bu gecede önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Allah'ın rahmetinin coştuğu gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

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