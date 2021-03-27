Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri: Berat Kandilinde ne oldu? Kandilde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler!

İslam alemi için mübarek gecelerden birisi olan Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi, yani bu gece idrak edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan'ı müjdeleyen Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Dinimiz açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Berat Kandili gecesinde dualar edilecek, zikirler ve tesbihler çekilecek, ibadetler yapılacak. Berat Kandili'nin fazileti, anlamı ve önemi de bu bağlamda merak konusu oldu. Bununla beraber, Berat Kandili'nde ne oldu ve kandil gecesi yapılacak ibadetler ile konusu da bu gecenin fazileti, anlamı ve öneminin anlaşılması için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

İşte, Berat Kandili gecesinde yapılması gereken ibadetler, okunması gereken dualar ile sureler, çekilmesi gerekenler tesbihler ve zikirler...