Berat nedir, ne demek? Berat kelimesi ne demek, ne anlama geliyor?

Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili gecesi, bu yıl 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. İslam dininin mübarek gecelerinden birisi olan Berat Kandili gecesinde, dualar edilecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Bu noktada, Berat ne demek, ne anlama geliyor sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

BERAT NE DEMEK?

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.