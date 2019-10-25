Beş çayında çıkan fikirle üretime katıldılar
Edirne'nin Havsa ilçesinde, ev gezmelerinde hayalini kurdukları kooperatifi Valilik ve belediyenin desteğiyle hayata geçiren kadınlar, tarhana, erişte, turşu, reçel ve kahvaltılık üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor. Edirne 'nin Havsa ilçesinde 7 ev hanımı ev gezmelerinde hayalini kurdukları kooperatifi, Valilik ve belediyenin desteğiyle hayata geçirdi.Ev hanımı Hülya Tuncer, Emine Öztürk, Havva Bölge, Erdeniz Asma, İlknur Testereci, Gülce Nalbant ve Gönül Arap, birlikte bir kooperatif kurarak üretime katılmaya, aile bütçesine katkı sunmaya karar verdi. Hayallerindeki kooperatifi Valilik ve Havsa Belediyesinin desteğiyle kuran 7 girişimci kadın, tarhana, erişte, turşu, reçel ve kahvaltılık ürünler üretiyor. Ev işlerini bitirdikten sonra her gün kooperatifte buluşan ve birlikte birbirinden lezzetli ürünler hazırlayan kadınlar cesaretleri ile benzer hayalleri bulunanlara da örnek oldu. - "Kadınların başarılı olacağına inancımız tam" Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımlarının kooperatif kurma heyecanına ortak olduklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 25.10.2019
13:10
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