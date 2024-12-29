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Beş Hececiler olarak anılan Şair grubunun adındaki 5 hangisini ifade eder?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
22:05
Beş Hececiler olarak anılan Şair grubunun adındaki 5 hangisini ifade eder?
Kim Milyoner Olmak ister yarışması 29 Aralık 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Beş Hececiler olarak anılan Şair grubunun adındaki 5 hangisini ifade eder?" sorusu soruldu. İşte, 300 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...