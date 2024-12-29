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Giriş Tarihi: 29.12.2024 22:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 22:05

Beş Hececiler olarak anılan Şair grubunun adındaki 5 hangisini ifade eder?

Kim Milyoner Olmak ister yarışması 29 Aralık 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Beş Hececiler olarak anılan Şair grubunun adındaki 5 hangisini ifade eder?" sorusu soruldu. İşte, 300 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Beş Hececiler olarak anılan Şair grubunun adındaki 5 hangisini ifade eder?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 300 bin TL değerindeki " Beş Hececiler olarak anılan Şair grubunun adındaki 5 hangisini ifade eder?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Beş Hececiler olarak anılan Şair grubunun adındaki 5 hangisini ifade eder?

BEŞ HECECİLER OLARAK ANILAN ŞAİR GRUBUNUN ADINDAKİ 5 HANGİSİNİ İFADE EDER?

A- GRUPTAKİ ŞAİR SAYISI

B- KELİMELERDEKİ HECE SAYISI

C- YAZDIKLARI ŞİİR SAYISI

D- ŞİİRLERDEKİ DİZE SAYISI

İşte, yanıtı...

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Beş Hececiler olarak anılan Şair grubunun adındaki 5 hangisini ifade eder?

CEVAP: A (Gruptaki şair sayısı)

Beş Hececiler olarak anılan Şair grubunun adındaki 5 hangisini ifade eder?
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