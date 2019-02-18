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"Beş yıldızlı" hastane odasında annelere kuaför hizmeti

Sağlık Bakanlığının normal doğum oranını artırmak amacıyla suda doğumu teşvik ettiği 9 pilot il arasında yer alan 'da anne adayları, beş yıldızlı otel konforundaki hastane odasında jakuzide doğum yapmanın yanı sıra ücretsiz kuaför hizmeti de alma imkanına kavuşuyor. Odalarda kalan anne adayları, istedikleri zaman ücretsiz kuaför hizmeti de alabiliyor. Hastane bünyesinde çalışan bayan kuaförü, anne adaylarına doğum öncesi ve sonrasında istedikleri zaman motivasyon sağlamak amacıyla saç bakımı ve makyaj yapıyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 18.02.2019 12:31
Beş yıldızlı hastane odasında annelere kuaför hizmeti
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Beş yıldızlı hastane odasında annelere kuaför hizmeti
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Beş yıldızlı hastane odasında annelere kuaför hizmeti
Beş yıldızlı hastane odasında annelere kuaför hizmeti
Beş yıldızlı hastane odasında annelere kuaför hizmeti
Beş yıldızlı hastane odasında annelere kuaför hizmeti
Beş yıldızlı hastane odasında annelere kuaför hizmeti
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