Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel 11’leri
Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 10:22

Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel 11’leri

Süper Lig'de heyecan bugün oynanacak Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile devam edecek. Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde 3.lük mücadelesi veren siyah beyazlılar, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u sahasında konuk edecek. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel 11'leri

Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel 11’leri

Süper Lig'de 35. Hafta mücadeleleri oynanıyor. Ligde üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar karşılaşmadan galip ayrılması halinde üçüncü sıradaki Samsunspor'un 1 puan önüne geçecek. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel 11'leri

Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel 11’leri

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Futbolseverler, maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel 11’leri

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Ozan, Yusuf.

Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel 11’leri

Felix Uduokhai takıma katılırken, Salih Uçan ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kaleci Mert Günok ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.