Haberler
Yaşam
Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel 11’leri
Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
10:22
Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel 11’leri
Süper Lig'de heyecan bugün oynanacak Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile devam edecek. Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde 3.lük mücadelesi veren siyah beyazlılar, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u sahasında konuk edecek. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel 11'leri