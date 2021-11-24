Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? Devler liginde Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

Şampiyonlar Ligi C grubunda temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ajax'ı konuk edecek. Süper Lig'de yaşanan üst üste puan kayıplarının ardından siyah beyazlı takım bu mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Grupta henüz puanla tanışamayan temsilcimiz Ajax maçı öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, muhtemel 11'ler de belli oldu. Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda sorusu ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konu haline geldi. Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifreli mi? Beşiktaş Ajax maçı nasıl canlı izlenir?