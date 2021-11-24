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Haberler Yaşam Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? Devler liginde Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle
Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 15:26

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? Devler liginde Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

Şampiyonlar Ligi C grubunda temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ajax'ı konuk edecek. Süper Lig'de yaşanan üst üste puan kayıplarının ardından siyah beyazlı takım bu mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Grupta henüz puanla tanışamayan temsilcimiz Ajax maçı öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, muhtemel 11'ler de belli oldu. Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda sorusu ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konu haline geldi. Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifreli mi? Beşiktaş Ajax maçı nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? Devler liginde Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan siyah beyazlı temsilcimiz Ajax ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleye mutlak üç puan parolasıyla çıkacak olan siyah beyazlı takım son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda sorusu ise sabah saatlerinden itibaren gündemdeki en önemli soru işaretleri arasında yerini aldı. Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifreli mi? Beşiktaş Ajax maçı nasıl izlenir? İşte, muhtemel 11'ler ve maç öncesi son dakika gelişmeleri

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Ajax maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlar başta olmak üzere birçok futbolsever mücadelenin yayın kanalını merakla araştırıyor. İşte Beşiktaş Ajax maçı hakkında tüm bilgiler;

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? Devler liginde Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ

Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Josef, Atiba, Pjanic, Texeira, Ghezzal, Larin

AJAX

Onana, Mazraoui, Martinez, Blind, Tagliafico, Alvarez, Klaassen, Berghuis, Neres, Daramy, Antony, Haller

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Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? Devler liginde Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

TARİH: 24.11.2021

SAAT: 20:45

STADYUM:Vodafone Park

HAKEM: Irfan Peljto

YAYIN KANALI: EXXEN TV

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? Devler liginde Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

JOSEF DE SOUZA CEZALI DURUMDA

Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? Devler liginde Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE AVRUPA'DAKİ İLK GALİBİYETİNİ İSTİYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında Hollanda'nın Ajax takımını ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için saha kenarında olacak. Siyah-beyazlı takımla iki kupa sevinci yaşayan Yalçın, efsanesi olduğu kulübünde henüz Avrupa galibiyeti sevinci elde edemedi. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6 maçta bir beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

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