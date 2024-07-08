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Beşiktaş amigosunun ölümünde yeni gelişme: Cinayetin altından 'Çarşı Liderliği' çıktı!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
09:47
Beşiktaş amigosunun ölümünde yeni gelişme: Cinayetin altından 'Çarşı Liderliği' çıktı!
İstanbul'da Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın 2 yıl önce hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. 5 kişi hakkında müebbet hapis istemiyle açılan davada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Y., hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Adli Tıp Kurumu Mustafa Y.'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor hazırlarken firari durumda olan Erdem F., hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.