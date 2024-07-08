Beşiktaş amigosunun ölümünde yeni gelişme: Cinayetin altından ’Çarşı Liderliği’ çıktı!

CİNAYET ÇARŞI LİDERLİĞİ İÇİN İŞLENMİŞ

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Beşiktaş'ın 'Çarşı' grubunun liderliğini almak için taraflar arasında bir takım tartışmalar yaşandığı, Seyit Subaşı'nın Sarıyer amigosu olduğunu söyleyen Mustafa Y., şüpheliler Erhan K., ve Erdem F.'nin karşı grupta olduğu bu ikisini cezaevinden tanıdığını olay günü maktulün ayaklarına sıkmak için plan yaptıklarını söyledi.

Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın, olaydan önce şüpheli Mustafa Y. (33) ile aynı masada oturduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından yaralanan Subaşı'ya müdahale eden İskender Aydın, yaşananları anlattı. Aydın, şüphelinin bir süre Subaşı'yla oturduğunu, sonra kalkıp gittiğini ancak saldırıyı gerçekleştirmek için geri döndüğünü söyledi.