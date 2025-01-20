Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hakemi belli oldu

İlk 8 takım son 16 turuna doğrudan çıkarken 8-24 arasındaki takımlar play-off karşılaşması ile tur atlamaya çalışacak. Bu noktada ilk sekiz şansını kaçıran siyah beyazlılar son iki maçta play-off için mücadele edecek. Beşiktaş, Athletic Bilbao karşılaşmasında heyecan dorukta. Peki; Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?