Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hakemi belli oldu
Giriş Tarihi: 20.01.2025 17:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 17:06

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hakemi belli oldu

Beşiktaş, Athletic Bilbao takımını misafir ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nin 7. karşılaşmasında hedef play-off maçı ile son 16 turuna kalmak. Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer imzayı atarken Rafa Silva, Immobile gibi yıldız isimler takip ediliyor. Peki; Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hakemi belli oldu

İlk 8 takım son 16 turuna doğrudan çıkarken 8-24 arasındaki takımlar play-off karşılaşması ile tur atlamaya çalışacak. Bu noktada ilk sekiz şansını kaçıran siyah beyazlılar son iki maçta play-off için mücadele edecek. Beşiktaş, Athletic Bilbao karşılaşmasında heyecan dorukta. Peki; Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hakemi belli oldu

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 7. karşılaşmalarında oynanacak Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hakemi belli oldu

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayımlanacak.

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hakemi belli oldu

Karşılaşmada Avusturyalı hakem Julian Weinberger düdük çalacak.

Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Stefan Ebner olacak.

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hakemi belli oldu

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş

SON DAKİKA