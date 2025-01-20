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Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hakemi belli oldu
Giriş Tarihi: 20.01.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
17:06
Beşiktaş, Athletic Bilbao takımını misafir ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nin 7. karşılaşmasında hedef play-off maçı ile son 16 turuna kalmak. Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer imzayı atarken Rafa Silva, Immobile gibi yıldız isimler takip ediliyor. Peki; Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...