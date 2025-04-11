Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. haftada muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlıların evinde oynanacak mücadele sıralama açısından oldukça kritik. Avrupa kupalarına katılmak isteyen siyah beyazlılar son haftalarda işi sıkı tutmak zorunda. 3. sıradaki Samsunspor ile puan farkını azaltmak isteyen takım galibiyet arıyor. Peki; Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?