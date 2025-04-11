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Haberler Yaşam Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. haftada muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 11.04.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 11:53

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. haftada muhtemel 11'ler

Süper Lig 31. hafta mücadeledine Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda İstanbullu ekip RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Ligde 4. sırada yer alan siyah beyazlılar eksiklerle konuşuluyor. Sezonda sona doğru ilerlenirken her karşılaşma kritik seviyede. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş'ın tek seçeneği galibiyet. Peki; Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. haftada muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlıların evinde oynanacak mücadele sıralama açısından oldukça kritik. Avrupa kupalarına katılmak isteyen siyah beyazlılar son haftalarda işi sıkı tutmak zorunda. 3. sıradaki Samsunspor ile puan farkını azaltmak isteyen takım galibiyet arıyor. Peki; Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. haftada muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 31. hafta mücadelesi Beşiktaş-Başakşehir maçı 12 Nisan cumartesi günü oynanacak. Heyecanlı mücadele Tüpraş Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak.

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Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. haftada muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. haftada muhtemel 11’ler

Beşiktaş:
Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Ghezzal, Muleka, Immobile

Başakşehir:
Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Leo Duarte, Lima, Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Patryk Szysz, Piatek

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. haftada muhtemel 11’ler