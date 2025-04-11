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Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. haftada muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 11.04.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
11:53
Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. haftada muhtemel 11'ler
Süper Lig 31. hafta mücadeledine Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda İstanbullu ekip RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Ligde 4. sırada yer alan siyah beyazlılar eksiklerle konuşuluyor. Sezonda sona doğru ilerlenirken her karşılaşma kritik seviyede. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş'ın tek seçeneği galibiyet. Peki; Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...