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Haberler Yaşam Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maç takvimi
Giriş Tarihi: 12.07.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 15:43

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maç takvimi

2024-2025 Süper Lig fikstürü belli olurken takımların hazırlıkları devam ediyor. İlk hazırlık maçına çıkacak Beşiktaş Dinamo Zagreb karşısında mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreçten geçen kulüp aynı zamanda 3 Ağustos tarihinde oynanacak Süper Kupa finaline hazırlanıyor. Peki; Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maç takvimi

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak siyah beyazlı taraftarın gündeminde. Süper Lig sezonu başlamadan hazırlık maçlarına çıkan takımlar sezon hazırlığı yapıyor. Beşiktaş da o takımlar arasında yer alıyor. Dinamo Zagreb karşısında mücadele edecek takım antrenmanlara devam ediyor. Peki; Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maç takvimi

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın hazırlık maçı 13 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Lendava Stadı'nda oynanacak heyecanlı mücadele saat 18.30'da başlayacak.

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Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maç takvimi

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş hazırlık maçının yayıncı kuruluşu henüz belli değil.

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maç takvimi

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Beşiktaş-Dinamo Zagreb (Lendava Stadı)

17 Temmuz Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Grazer AK (Wildon Stadı)

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maç takvimi

SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇLARI

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

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