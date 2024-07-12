Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maç takvimi

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak siyah beyazlı taraftarın gündeminde. Süper Lig sezonu başlamadan hazırlık maçlarına çıkan takımlar sezon hazırlığı yapıyor. Beşiktaş da o takımlar arasında yer alıyor. Dinamo Zagreb karşısında mücadele edecek takım antrenmanlara devam ediyor. Peki; Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?