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Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maç takvimi
Giriş Tarihi: 12.07.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
15:43
2024-2025 Süper Lig fikstürü belli olurken takımların hazırlıkları devam ediyor. İlk hazırlık maçına çıkacak Beşiktaş Dinamo Zagreb karşısında mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreçten geçen kulüp aynı zamanda 3 Ağustos tarihinde oynanacak Süper Kupa finaline hazırlanıyor. Peki; Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...