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Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Basketbol Süper Ligi Yarı Final
Giriş Tarihi: 10.06.2026 18:41
Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Basketbol Süper Ligi Yarı Final
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinde heyecan dorukta. Basketbolseverler tarafından merakla beklenen kritik Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı için geri sayım başladı. Seride durumun 2-2'ye gelmesinin ardından finale yükselecek ilk takımın belirleneceği bu dev müsabakanın yayın saati, günü ve canlı yayın kanalı netlik kazandı. Peki, Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte eşleşmedeki son gelişmeler...