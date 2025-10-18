Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Süper Lig Gençlerbirliği BJK maç saati ve muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 9. haftada Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler.