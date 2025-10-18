Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Süper Lig Gençlerbirliği BJK maç saati ve muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 18.10.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 08:01

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Süper Lig Gençlerbirliği BJK maç saati ve muhtemel 11’ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak. Siyah-beyazlılar 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek bu mücadeleden de galip ayrılmayı hedefliyor. TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte Trendyol Süper Lig Gençlerbirliği BJK maç saati ve muhtemel 11'ler.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Süper Lig Gençlerbirliği BJK maç saati ve muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 9. haftada Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Süper Lig Gençlerbirliği BJK maç saati ve muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Saat 17.00'de başlayacak olan mücadele Beşiktaş'ın ev sahipliğinde TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Süper Lig Gençlerbirliği BJK maç saati ve muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Süper Lig Gençlerbirliği BJK maç saati ve muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Cengiz, Abraham.

Gençlerbirliği: Erhan, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Abdürrahim, Onyekuru, Göktan, Bashiru, Oğulcan, Niang.