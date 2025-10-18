Haberler
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Süper Lig Gençlerbirliği BJK maç saati ve muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 18.10.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 08:01
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak. Siyah-beyazlılar 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek bu mücadeleden de galip ayrılmayı hedefliyor. TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte Trendyol Süper Lig Gençlerbirliği BJK maç saati ve muhtemel 11'ler.