Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 18. hafta Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. Hafta açılış karşılaşmasında diğer bir İstanbul ekibi olan Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen siyah-beyazlılar Kasımpaşa karşısında evinde hata yapmamayı hedefliyor. Müsabakayı canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler ise yoğun olarak Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? şeklinde araştırmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;