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Haberler Yaşam Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 18. hafta Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:13

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 18. hafta Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 18. Hafta maçları yarın başlıyor. Son 5 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik 2'de galibiyet alan ev sahibi siyah beyazlılar 33 puanla 6. Sırada yer alırken rakibi Kasımpaşa 18 puanla 13. sırada bulunuyor. Haftanın ilk 2 maçından biri olan Beşiktaş - Kasımpaşa müsabakasını canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 18. hafta Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. Hafta açılış karşılaşmasında diğer bir İstanbul ekibi olan Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen siyah-beyazlılar Kasımpaşa karşısında evinde hata yapmamayı hedefliyor. Müsabakayı canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler ise yoğun olarak Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? şeklinde araştırmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 18. hafta Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Kritik mücadele 7 Ocak 2023 Cumartesi günü oynanacak.

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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 18. hafta Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig 18. Hafta mücadelesi Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat 19:00' da başlayacak.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 18. hafta Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 18. hafta Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA MAÇINA HAZIR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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