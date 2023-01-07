Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 18. hafta Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 18. Hafta maçları yarın başlıyor. Son 5 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik 2'de galibiyet alan ev sahibi siyah beyazlılar 33 puanla 6. Sırada yer alırken rakibi Kasımpaşa 18 puanla 13. sırada bulunuyor. Haftanın ilk 2 maçından biri olan Beşiktaş - Kasımpaşa müsabakasını canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri.