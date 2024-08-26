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Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:11

BEŞİKTAŞ - LUGANO UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi Romanyalı Radu Petrescu'nun hakem düdüğüyle başlayacak. Siyah-beyazlılar, İsviçre'de oynanan ilk maçta mücadeleyi 3-3 beraberlikle tamamladı. Müsabaka Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. Peki Beşiktaş – Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?

BEŞİKTAŞ - LUGANO UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?

Siyah beyazlı takım yeni sezonuna Süper Kupa'yla iyi bir başlangıç yaptı.Yeni sezonda ilk beraberliğini Avrupa'da Lugano karşısında alan Beşiktaş bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. 3. ön eleme turunda Partizan'ı eleyerek play-off'a kalan Lugano temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi oldu. İstanbul'da yapılacak rövanş maçının detayları haberde...

BEŞİKTAŞ - LUGANO UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?

BEŞİKTAŞ İLK MAÇTA LUGANO İLE BERABERE KALDI!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş Lugano karşısında berabere kaldı. 21. dakikada 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, 3-1 öndeyken ardı ardına gelen 2 golle beraberlik durumuna düştü.
Böylece tur bileti rövanş maçına kaldı.

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BEŞİKTAŞ - LUGANO UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?

BEŞİKTAŞ - LUGANO AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Lugano maçı 29 Ağustos tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - LUGANO UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu için resmi bir açıklama yapılmadı ama müsabakanın S Sport ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - LUGANO UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ FİKSTÜRÜ
29 Ağustos: Beşiktaş - Lugano
1 Eylül: Beşiktaş - Sivasspor
15 Eylül: Trabzonspor - Beşiktaş

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