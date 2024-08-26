BEŞİKTAŞ - LUGANO UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?

Siyah beyazlı takım yeni sezonuna Süper Kupa'yla iyi bir başlangıç yaptı.Yeni sezonda ilk beraberliğini Avrupa'da Lugano karşısında alan Beşiktaş bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. 3. ön eleme turunda Partizan'ı eleyerek play-off'a kalan Lugano temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi oldu. İstanbul'da yapılacak rövanş maçının detayları haberde...