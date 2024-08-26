Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
15:11
BEŞİKTAŞ - LUGANO UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi Romanyalı Radu Petrescu'nun hakem düdüğüyle başlayacak. Siyah-beyazlılar, İsviçre'de oynanan ilk maçta mücadeleyi 3-3 beraberlikle tamamladı. Müsabaka Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. Peki Beşiktaş – Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?