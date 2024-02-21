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Haberler Yaşam Beşiktaş sahilinde dehşet: ‘Abi mi oldunuz’ deyip kurşuna dizdi!
Giriş Tarihi: 21.02.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:06

Beşiktaş sahilinde dehşet: ‘Abi mi oldunuz’ deyip kurşuna dizdi!

İstanbul Beşiktaş'ta iskelede oturan 2 gencin motosikletle gelen kasklı iki saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradığı o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak yakalanan saldırganların tutuklandığı öğrenilirken, saldırıya uğrayan gençle motosikletli saldırganın arasında "artistlik yapma" mevzusundan tartışma çıkması sonucu olayın gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

İHA
Beşiktaş sahilinde dehşet: ‘Abi mi oldunuz’ deyip kurşuna dizdi!

Beşiktaş Sahili'nde geçtiğimiz 30 Haziran 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında meydana gelen olayda motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 şahıstan biri, iskelede arkadaşı Efe E. ile oturan Kamuran A.'ya (17) silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 6 yerinden vurulan Kamuran A. yaralanırken, saldırganlar ise hızla uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı Kamuran A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Gencin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilmişti. Olayın ardından polis ekipleri ve bekçiler olayın yaşandığı alanı şeritle kapatmış, olay yeri inceleme ekipleri ise saldırının gerçekleştiği noktada incelemelerde bulunmuştu.

Beşiktaş sahilinde dehşet: ‘Abi mi oldunuz’ deyip kurşuna dizdi!

"BİZE 'ABİ Mİ OLDUNUZ' DEYİP SIKTILAR"
Öte yandan saldırı esnasında arkadaşının yanında olan ve yara almadan kıl payı kurtulan Kamuran A.'nın arkadaşı Efe E. ise yaşadıklarını anlatmıştı. Efe E., "Biz şurada duruyorduk. Arkadaşlarımız vardı. 2 tane motor geldi. Bize 'Abi mi oldunuz' dedi sıktılar bize. Arkadaşım vuruldu, yaralandı. Biz de korkudan yere yattık. Sonra polisler geldi zaten. Böyle oldu olay, 2 kişilerdi. Motoru süren ve normal. Şahısları tanımıyoruz. Kask vardı 2 tane. Kalçası, ayağı ve diz kapağından vuruldu. 3 kurşun yedi. İkisi içinden geçmiş bir tanesi içinde kalmış. Hastaneye kaldırıldı. Kendisi şu an ilk yardımda. Durumu iyi, kritik değil" ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş sahilinde dehşet: ‘Abi mi oldunuz’ deyip kurşuna dizdi!

Yaşanan o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki genç iskelede sohbet ettiği esnada motosikletle bekleyen kasklı iki saldırgandan biri silahını çıkartıyor. Saldırgan ardından gence ateş açarak adeta kurşun yağdırıyor. Arkadaşıyla beraber kaçmaya çalışan genç yerde yuvarlanırken, vatandaşlar ise panikle kaçışıyor. Daha sonra saldırganlar motosikletle uzaklaşıyor.

Beşiktaş sahilinde dehşet: ‘Abi mi oldunuz’ deyip kurşuna dizdi!

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Beşiktaş sahilinde dehşet: ‘Abi mi oldunuz’ deyip kurşuna dizdi!

Çalışmalar çerçevesinde polis ekipleri, saldırganın olay öncesi geldiği ve olay sonrası gittiği güzergahlardaki kamera görüntülerine tek tek baktı.

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