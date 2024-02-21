Beşiktaş sahilinde dehşet: ‘Abi mi oldunuz’ deyip kurşuna dizdi!

"BİZE 'ABİ Mİ OLDUNUZ' DEYİP SIKTILAR"

Öte yandan saldırı esnasında arkadaşının yanında olan ve yara almadan kıl payı kurtulan Kamuran A.'nın arkadaşı Efe E. ise yaşadıklarını anlatmıştı. Efe E., "Biz şurada duruyorduk. Arkadaşlarımız vardı. 2 tane motor geldi. Bize 'Abi mi oldunuz' dedi sıktılar bize. Arkadaşım vuruldu, yaralandı. Biz de korkudan yere yattık. Sonra polisler geldi zaten. Böyle oldu olay, 2 kişilerdi. Motoru süren ve normal. Şahısları tanımıyoruz. Kask vardı 2 tane. Kalçası, ayağı ve diz kapağından vuruldu. 3 kurşun yedi. İkisi içinden geçmiş bir tanesi içinde kalmış. Hastaneye kaldırıldı. Kendisi şu an ilk yardımda. Durumu iyi, kritik değil" ifadelerini kullanmıştı.