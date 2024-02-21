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Beşiktaş sahilinde dehşet: ‘Abi mi oldunuz’ deyip kurşuna dizdi!
Giriş Tarihi: 21.02.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
11:06
Beşiktaş sahilinde dehşet: ‘Abi mi oldunuz’ deyip kurşuna dizdi!
İstanbul Beşiktaş'ta iskelede oturan 2 gencin motosikletle gelen kasklı iki saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradığı o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak yakalanan saldırganların tutuklandığı öğrenilirken, saldırıya uğrayan gençle motosikletli saldırganın arasında "artistlik yapma" mevzusundan tartışma çıkması sonucu olayın gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.