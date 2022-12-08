Beşiktaş Sporting Charleroi hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sporting Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Sporting Charleroi hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş, hazırlık maçında Belçika ligi temsilcisi Sporting Charleroi ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, Beşiktaş Sporting Charleroi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aramaya başladı. Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın ile takip edilecek. Peki, Beşiktaş Sporting Charleroi hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Beşiktaş Sporting Charleroi canlı izle linki ve muhtemel 11 bilgisi…