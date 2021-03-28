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takımına giremedi! Hayatı bu işle değişti!

Kocaeli'de oturan Ramazan Arslan, futbol takımı seçmelerini kazandı. Ancak takımının göndermemesi üzerine futbolcu olma hayalini bir kenara bıraktı. Ticarete atılan Arslan, günlük 1 ton üretmeye başladı. 35 kişiye de istihdam sağladı. İşte Arslan'ın hayatı

Giriş Tarihi: 28.03.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 09:29
Beşiktaş takımına giremedi! Hayatı bu işle değişti!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ramazan Arslan, yarım kalan futbolculuk hayali sonrası babasının tavsiyesi ile başladığı üretiminde 35 kişiye istihdam sağlayan dev üretimhanenin sahibi oldu. İzmit'te lise yıllarında amatör futbol oynadığı Petkimspor'da Futbol Kulübü seçmelerini kazanan Arslan, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden takımının seçmelere katılmasına izin vermemesi sonrasında hayalini kurduğu futbol kariyerini bir kenara bırakarak ticarete atılma kararı aldı.


Beşiktaş takımına giremedi! Hayatı bu işle değişti!

Babasının da tavsiyesi ile İstanbul'da bir bina altında üretimine başlayan ve ürettiği mantarları pazarlarda satarak mesleğin inceliklerini öğrenen Arslan daha sonra abisi ve ailesi ile memleketi Kandıra'da her biri 20 ton kapasiteli 12 odalık dev bir mantar üretimhanesi kurdu. Günlük 1 ton mantar üreten Arslan, memleketine yaptığı yatırımla da 35 kişiye istihdam sağladı. Mantar üretiminin her safhasında çalışan Arslan, yeni kuracağı tam otomasyon mantar üretimhanesi ile istihdam sayısını da arttırmayı hedefliyor.

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Beşiktaş takımına giremedi! Hayatı bu işle değişti!

BEŞİKTAŞ SEÇMELERİNE KATILAMADI

Lise yıllardında hayalini kurduğu futbolculuk kariyerini seçmelerine katılamayınca sonlandırdığını söyleyen Ramazan Arslan, "Liseye giderken futbol oynuyordum, Kocaeli Petkimspor'da top oynuyordum. Beşiktaş seçmeleri filan vardı onları kazandım. Petkimsporla Türkiye Şampiyonasını kazanınca Türkiye Şampiyonasına gitmek zorunda kaldık. O zaman da 15-20 gün sürüyordu, Beşiktaş da seçmelerini bitirdi ve kazandığım halde bir daha da gidemedim. Türkiye Şampiyonasına gittim Petkinsporla. Normalde Galatasaraylıyım aslında ama 'Beşiktaş olmuyorsa artık futbol yanamayayım' dedim ve futbolu bıraktım" dedi.

Beşiktaş takımına giremedi! Hayatı bu işle değişti!

Genç yaşta ticarete atılma hevesi 30 yılda dev tesise dönüştü
Lisedeyken ticarete atılma isteğini babasının tavsiyesi ile gerçeğe dönüştürdüğünü anlatan Arslan, "Babam o ara Hollanda'daydı. Dedim 'Baba ne iş yapabiliriz?' Babam da Hollanda da en revaçta olan işin mantarcılık olduğunu söyledi. 88-89 yıllarında. işine başlayınca bir daha bırakamadık. Mantar işi sevgi dolu bir iş, heyecanlı bir iş, bereketli bir iş. İlk başlarda İstanbul Ümraniye'de bina altlarında başladık, sonra geldik Kandıra'da tesisimizi kurduk. Köyümüz Kandıra'da olduğu için babam gidin köyünüzde yatırımınızı yapın diye söyledi bize. Biz de geldik Kandıra tesisimizi kurduk. Mantarın hem hammaddesini yapıyoruz, üretimini yapıyoruz, pazarlama, salamura, hepsini yapıyoruz şu anda. 30 seneyi geçti başlayalı. Şu anda günlük aşağı yukarı 1 buçuk ton mantar üretiyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş takımına giremedi! Hayatı bu işle değişti!

Mesleğin inceliklerini öğrenmek isteyen herkese anlattıklarını ifade eden Arslan, "30 senedir kapılarımızı açtık herkese. Her gelen işletmemizi görebilir, bütün bilgileri veriyoruz. Üretim aşamalarını, nasıl yapacaklarını bütün hepsini bilgi olarak veriyoruz. Günde en az iki kişi geliyor, aynı konuları 30 senedir bıkmadan usanmadan her gün anlatıyoruz. Çünkü ucu açık bir iş bu işte çok kandırmaca da oluyor. Onun için gelsinler baksınlar, bütün aşamaları burada görsünler ona göre kararlarını versinler" şeklinde konuştu.

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