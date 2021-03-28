Beşiktaş takımına giremedi! Hayatı bu işle değişti!

Genç yaşta ticarete atılma hevesi 30 yılda dev tesise dönüştü

Lisedeyken ticarete atılma isteğini babasının tavsiyesi ile gerçeğe dönüştürdüğünü anlatan Arslan, "Babam o ara Hollanda'daydı. Dedim 'Baba ne iş yapabiliriz?' Babam da Hollanda da en revaçta olan işin mantarcılık olduğunu söyledi. 88-89 yıllarında. Mantar işine başlayınca bir daha bırakamadık. Mantar işi sevgi dolu bir iş, heyecanlı bir iş, bereketli bir iş. İlk başlarda İstanbul Ümraniye'de bina altlarında başladık, sonra geldik Kandıra'da tesisimizi kurduk. Köyümüz Kandıra'da olduğu için babam gidin köyünüzde yatırımınızı yapın diye söyledi bize. Biz de geldik Kandıra tesisimizi kurduk. Mantarın hem hammaddesini yapıyoruz, üretimini yapıyoruz, pazarlama, salamura, hepsini yapıyoruz şu anda. 30 seneyi geçti başlayalı. Şu anda günlük aşağı yukarı 1 buçuk ton mantar üretiyoruz" diye konuştu.