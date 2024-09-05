Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:16
Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-2025 | Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi açıklandı mı, son tarih ne zaman?
UEFA kadro bildirim süresi dolmak üzereyken Beşiktaş'ın listesi gündemde. Yeni sezonda Süper Lig'e ve Avrupa mücadelelerine hazır başlayan siyah beyazlıların kadrosu merakla bekleniyor. Belirlenen kadroda üç yıldız ismin yer almaması dikkat çekti. Peki; Beşiktaş UEFA kadrosu belli oldu mu, bildirim için son gün ne zaman?