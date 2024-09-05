Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:16

Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-2025 | Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi açıklandı mı, son tarih ne zaman?

UEFA kadro bildirim süresi dolmak üzereyken Beşiktaş'ın listesi gündemde. Yeni sezonda Süper Lig'e ve Avrupa mücadelelerine hazır başlayan siyah beyazlıların kadrosu merakla bekleniyor. Belirlenen kadroda üç yıldız ismin yer almaması dikkat çekti. Peki; Beşiktaş UEFA kadrosu belli oldu mu, bildirim için son gün ne zaman?

Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-2025 | Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi açıklandı mı, son tarih ne zaman?

Beşiktaş UEFA listesini bildirdi mi? araştırılmaya başladı. Siyah beyazlıların taraftarları temsilcimizin Avrupa mücadelesini yakından takip ederken hangi isimlerin mücadelelerde yer alacağını araştırıyor. İşte Beşiktaş UEFA kadrosu

Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-2025 | Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi açıklandı mı, son tarih ne zaman?

2024-2025 UEFA İSİM LİSTESİ KADRO BİLDİRİM SON TARİHİ NE ZAMAN?
UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan takımların kadrolarını en geç Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-2025 | Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi açıklandı mı, son tarih ne zaman?

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Amartey, Chamberlain ve Aboubakar yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:
A Listesi

30 - Ersin Destanoğlu
34 - Mert Günok
94 - Göktuğ Baytekin

2 - Jonas Svensson
3 - Gabriel Paulista
4 - Onur Bulut
5 - Tayyip Talha Sanuç
14 - Felix Uduokhai
26 - Arthur Masuaku
53 - Emirhan Topçu

Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-2025 | Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi açıklandı mı, son tarih ne zaman?

7 - Milot Rashica
8 - Salih Uçan
18 - Joao Mario
22 - Bakhtiyor Zainutdinov
23 - Ernest Muçi
27 - Rafa Silva
28 - Al Musrati
71 - Jean Onana
73 - Cher Ndour
77 - Can Keleş
79 - Serkan Emrecan Terzi
83 - Gedson Fernandes

9 - Semih Kılıçsoy
17 - Ciro Immobile
91 - Mustafa Erhan Hekimoğlu

B Listesi

96 - Emir Yaşar
93 - Arda Berk Özüarap
19 - Yakup Arda Kılıç
44 - Fahri Kerem Ay

Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-2025 | Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi açıklandı mı, son tarih ne zaman?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ 2024-2025 MAÇ PROGRAMI

1. Maç
26 Eylül Perşembe
22.00 Ajax – Beşiktaş

2. Maç
3 Ekim Perşembe
22.00 Beşiktaş – Frankfurt

3. Maç
24 Ekim Perşembe
22.00 Lyon – Beşiktaş

4. Maç
6 Kasım Perşembe
18.30 Beşiktaş – Malmö

SON DAKİKA