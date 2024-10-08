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Giriş Tarihi: 08.10.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:30

Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği faciada yeni ifadeler alındı! Çalışanlara tehdit gibi mesajı: Tüm ekip saat 11'de...

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada çarpıcı ifadeler ortaya çıktı. Gece kulübünde garson olarak çalışan tanık Engin Eser, olaydan önceki gün "Tüm ekip 11'de mekanda olsun." diye mesaj gönderildiğini anlattı.

AA
Beşiktaş’ta 29 kişinin can verdiği faciada yeni ifadeler alındı! Çalışanlara tehdit gibi mesajı: Tüm ekip saat 11’de...

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen duruşmada, 5 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Beşiktaş’ta 29 kişinin can verdiği faciada yeni ifadeler alındı! Çalışanlara tehdit gibi mesajı: Tüm ekip saat 11’de...

Müştekiler, avukatları ve izleyicilerin de katıldığı duruşmaya bazı müştekiler, bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

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Beşiktaş’ta 29 kişinin can verdiği faciada yeni ifadeler alındı! Çalışanlara tehdit gibi mesajı: Tüm ekip saat 11’de...

Gece kulübünde muhasebe müdürü olarak çalışan tanık Berna Çaltepe, 2011'den itibaren gece kulübünde çalıştığını ve tüm mali konularla ilgilendiğini söyledi.

Beşiktaş’ta 29 kişinin can verdiği faciada yeni ifadeler alındı! Çalışanlara tehdit gibi mesajı: Tüm ekip saat 11’de...

Çaltepe, mekan sahibinin Şahzade Şekergümüş olduğunu ancak bir dönem kulübün kendi üzerinde bulunduğunu, Şekergümüş ile baba-kız gibi olduklarını anlattı.

Beşiktaş’ta 29 kişinin can verdiği faciada yeni ifadeler alındı! Çalışanlara tehdit gibi mesajı: Tüm ekip saat 11’de...

Kulüpte daha önce yangın çıktığına şahit olmadığını, duvar için kullanılacak malzemenin yanmaz özellikte olduğunu faturalardan bildiğini ifade eden Çaltepe, "Her yıl yangın söndürme aletlerini yeniliyorduk. Şahzade Bey her konuyla ilgili bilgisi olmasını isterdi. Çalışanlara iş güvenliği eğitimi verildi. Sabit bir iş güvenliği uzmanımız vardı. Mekan açık olunca 600-700 kişi oluyordu. Tadilat izni alınmadığını bu olaylar olduğu için biliyorum. Kulüp aktifken yeşil 'çıkış' yazan tabelalar vardı. Her şeyi detaylı hatırlamıyorum ancak bunların faturaları mevcuttur. Tüplerin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Yangında muhasebe zarar gördü mü bilmiyorum." diye konuştu.

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