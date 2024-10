Beşiktaş’ta 29 kişinin can verdiği faciada yeni ifadeler alındı! Çalışanlara tehdit gibi mesajı: Tüm ekip saat 11’de...

Kulüpte daha önce yangın çıktığına şahit olmadığını, duvar için kullanılacak malzemenin yanmaz özellikte olduğunu faturalardan bildiğini ifade eden Çaltepe, "Her yıl yangın söndürme aletlerini yeniliyorduk. Şahzade Bey her konuyla ilgili bilgisi olmasını isterdi. Çalışanlara iş güvenliği eğitimi verildi. Sabit bir iş güvenliği uzmanımız vardı. Mekan açık olunca 600-700 kişi oluyordu. Tadilat izni alınmadığını bu olaylar olduğu için biliyorum. Kulüp aktifken yeşil 'çıkış' yazan tabelalar vardı. Her şeyi detaylı hatırlamıyorum ancak bunların faturaları mevcuttur. Tüplerin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Yangında muhasebe zarar gördü mü bilmiyorum." diye konuştu.