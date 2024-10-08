Giriş Tarihi: 08.10.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
21:30
Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği faciada yeni ifadeler alındı! Çalışanlara tehdit gibi mesajı: Tüm ekip saat 11'de...
Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada çarpıcı ifadeler ortaya çıktı. Gece kulübünde garson olarak çalışan tanık Engin Eser, olaydan önceki gün "Tüm ekip 11'de mekanda olsun." diye mesaj gönderildiğini anlattı.