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Giriş Tarihi: 24.05.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:18

Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Görgü tanığının ifadesi kan dondurdu: Gürültüye uyandım...

İstanbul Beşiktaş'ta, eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (63), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (21) tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları, ikilinin apartmana girdiği anları ve şüphelinin kaçışını saniye saniye kaydetti. Fatma Gülsüm P., ifadesinde Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını iddia etti.

DHA
Beşiktaş’ta eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Görgü tanığının ifadesi kan dondurdu: Gürültüye uyandım...

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 23:45 sıralarında korkunç bir cinayet yaşandı. Hollanda'da yaşayan ve bir süredir Beşiktaş'taki evinde bulunan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (63), sosyal medyadan tanıştığı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi evine davet etti.

Beşiktaş’ta eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Görgü tanığının ifadesi kan dondurdu: Gürültüye uyandım...

İddiaya göre, evde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatma Gülsüm P., mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

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Beşiktaş’ta eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Görgü tanığının ifadesi kan dondurdu: Gürültüye uyandım...

AĞIR YARALI SULUKAHYA KURTARILAMADI

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sulukahya, sürünerek alt kata inip komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş’ta eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Görgü tanığının ifadesi kan dondurdu: Gürültüye uyandım...

Sağlık ekipleri, Sulukahya'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak ameliyata alınan Sulukahya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Yeşilçam camiasında ve mahallede büyük üzüntü yarattı.

Beşiktaş’ta eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Görgü tanığının ifadesi kan dondurdu: Gürültüye uyandım...

ŞÜPHELİ TAKSİYE BİNİP KAÇTI, POLİS YAKALADI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, Fatma Gülsüm P.'nin cinayetin ardından apartmandan koşarak çıkıp taksiye binerek kaçtığı tespit edildi.