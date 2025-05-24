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Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Görgü tanığının ifadesi kan dondurdu: Gürültüye uyandım...
Giriş Tarihi: 24.05.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
12:18
Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Görgü tanığının ifadesi kan dondurdu: Gürültüye uyandım...
İstanbul Beşiktaş'ta, eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (63), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (21) tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları, ikilinin apartmana girdiği anları ve şüphelinin kaçışını saniye saniye kaydetti. Fatma Gülsüm P., ifadesinde Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını iddia etti.