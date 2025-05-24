Beşiktaş’ta eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Görgü tanığının ifadesi kan dondurdu: Gürültüye uyandım...

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 23:45 sıralarında korkunç bir cinayet yaşandı. Hollanda'da yaşayan ve bir süredir Beşiktaş'taki evinde bulunan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (63), sosyal medyadan tanıştığı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi evine davet etti.