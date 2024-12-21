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Haberler Yaşam Beşiktaş'ta İETT otobüs şoförü yolcuya sinirlendi: "Abi gitmiyorum" deyip bırakıp gitti!
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:44

Beşiktaş'ta İETT otobüs şoförü yolcuya sinirlendi: "Abi gitmiyorum" deyip bırakıp gitti!

Beşiktaş'ta yolcu tarafından tehdit edildiği iddia edilen bir İETT otobüs şoförü, yolun ortasında aracı bırakıp indi. Polisin müdahale etmeye çalıştığı şoför küfrederek çantasını yere fırlattı. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA
Beşiktaş’ta İETT otobüs şoförü yolcuya sinirlendi: Abi gitmiyorum deyip bırakıp gitti!

Olay, 18 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 55ET hat numaralı 34 KKC 055 plakalı İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi.

Beşiktaş’ta İETT otobüs şoförü yolcuya sinirlendi: Abi gitmiyorum deyip bırakıp gitti!

Şoför, el frenini çekerek bir anda aracı durdurdu. Öfkelenen şoför ardından çantasını da alarak otobüsten inip uzaklaşmaya çalıştı.

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Beşiktaş’ta İETT otobüs şoförü yolcuya sinirlendi: Abi gitmiyorum deyip bırakıp gitti!

'GİTMİYORUM' DEYİP AŞAĞI İNDİ

O sırada durumu farkeden trafik polisleri şoförü durdurmaya çalıştı.

Beşiktaş’ta İETT otobüs şoförü yolcuya sinirlendi: Abi gitmiyorum deyip bırakıp gitti!

Şoför, "Abi gitmiyorum' diyerek küfretti. Şoför, çantasını alıp defalarca yere fırlatıp bağırdı.

Beşiktaş’ta İETT otobüs şoförü yolcuya sinirlendi: Abi gitmiyorum deyip bırakıp gitti!

Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli şoför, bir süre daha bağırdıktan sonra otobüse bindi.

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