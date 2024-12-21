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Beşiktaş'ta İETT otobüs şoförü yolcuya sinirlendi: "Abi gitmiyorum" deyip bırakıp gitti!
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
10:44
Beşiktaş'ta İETT otobüs şoförü yolcuya sinirlendi: "Abi gitmiyorum" deyip bırakıp gitti!
Beşiktaş'ta yolcu tarafından tehdit edildiği iddia edilen bir İETT otobüs şoförü, yolun ortasında aracı bırakıp indi. Polisin müdahale etmeye çalıştığı şoför küfrederek çantasını yere fırlattı. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.