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Beşiktaş'ta kanlı baskın: Öldüresiye dövüp vurdular! Can havliyle kaçarken...
Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
10:41
Beşiktaş'ta kanlı baskın: Öldüresiye dövüp vurdular! Can havliyle kaçarken...
Levent'te alacakları olduğunu iddia ettikleri bir iş yerine gelen silahlı iki şahıs, çıkan kavgada içerideki grup tarafından öldüresiye dövüldü. Arbedede silahlarını ellerinden alan gruptaki bir kişi de, şahıslardan birini bacağından vurdu. Canını zor kurtaran şahıs, yaralı halde yaklaşık 300 metre yaya olarak kaçtıktan sonra bir iş yerinin bahçesinde yere yığıldı.