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Haberler Yaşam Beslediği Çin Aslanı genç kadını parçaladı: Herkes bu cinse dikkat etsin!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:28

Beslediği Çin Aslanı genç kadını parçaladı: Herkes bu cinse dikkat etsin!

Adana'da Ş.Ö. isimli genç kadın dehşeti yaşadı! Tina isimli Çin Aslanı cinsi köpeği evde bulunan Linda isimli başka bir köpeği kıskanınca, Ş.Ö.'nin bacağını parçaladı. İyileşmesi için doku nakli olması gerektiğini söyleyen talihsiz kadın uyardı: Herkes bu cinse dikkat etsin!

İHA
Beslediği Çin Aslanı genç kadını parçaladı: Herkes bu cinse dikkat etsin!

Feci olay, geçen 25 Mart'ta Adana Seyhan'da meydana geldi. İddiaya göre, evinde 4 yıldır Çin Aslanı cinsi Tina isimli köpeği besleyen Ş.Ö. (42), 2 sene önce Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi. Evde 2 köpeği daha bulunan Ş.Ö.'nün iddiaya göre Linda ve Tina isimli köpekleri bir türlü anlaşamadı.

Beslediği Çin Aslanı genç kadını parçaladı: Herkes bu cinse dikkat etsin!

KISKANINCA SOL BACAĞINA SALDIRDI!

Ş.Ö., yatacağı sırada Linda isimli köpeğini sevdi. Ancak bu sırada Tina sahibinin sol bacağına saldırıp derisini kopardı. Genç kadının çığlığını duyan oğlu A.T. (18) annesini kurtarıp ambulansa haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kadın burada yapılan ilk müdahalelerin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

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Beslediği Çin Aslanı genç kadını parçaladı: Herkes bu cinse dikkat etsin!

DOKU NAKLİ OLMASI GEREKİYOR

10 gün hastanede kalan genç kadının sol bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı ve 1 ay sonra doku nakli olmasına karar verilerek taburcu edildi.

Beslediği Çin Aslanı genç kadını parçaladı: Herkes bu cinse dikkat etsin!

YANINA GİTMEYE KORKUYOR

Köpeğinin yanına gitmeye korkan Ş.Ö., Mersin'deki yazlık evine gitti. Köpeğini barınağa da vermek istemeyen genç kadın özel bir hayvan çiftliği ile anlaştı. Önümüzdeki haftalarda Tina çiftliğe gidince Ş.Ö.'nün de evine döneceği öğrenildi.

Beslediği Çin Aslanı genç kadını parçaladı: Herkes bu cinse dikkat etsin!

"HERKES BU CİNSE DİKKAT ETSİN"

Ş.Ö., yaşadığı dehşeti anlattı. Çin Aslanı cinsi köpeklerin kıskanç olduklarını anlatan Ş.Ö., "4 senedir beslediğim köpeğimden hiç böyle bir şey beklemezdim. Linda'yı kıskandığı belli ediyordu. Bundan birkaç ay önce de bana diş göstermişti ama böyle yapacağını hiç ummazdım. Yine de onu barınağa vermeye gönlüm el vermiyor. Şu anda oğlum ona bakıyor. Bende iyileşince çiftlikte yanına gideceğim. Herkes bu cinse dikkat etsin. Bu cins köpekler tek başına beslenmeli. Yanında bir hayvan ile anlaşamıyor" dedi.

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