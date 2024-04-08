Haberler
Yaşam
Beslediği Çin Aslanı genç kadını parçaladı: Herkes bu cinse dikkat etsin!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
10:28
Beslediği Çin Aslanı genç kadını parçaladı: Herkes bu cinse dikkat etsin!
Adana'da Ş.Ö. isimli genç kadın dehşeti yaşadı! Tina isimli Çin Aslanı cinsi köpeği evde bulunan Linda isimli başka bir köpeği kıskanınca, Ş.Ö.'nin bacağını parçaladı. İyileşmesi için doku nakli olması gerektiğini söyleyen talihsiz kadın uyardı: Herkes bu cinse dikkat etsin!