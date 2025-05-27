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Beton kemer faciasında ikisi de can vermişti: Dr. Mehmet Fatih Baltacı ile eşine yürek yakan veda!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
16:32
Beton kemer faciasında ikisi de can vermişti: Dr. Mehmet Fatih Baltacı ile eşine yürek yakan veda!
İzmir'de Dr. Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler, gittikleri düğünde dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Önce Dr. Baltacı ardından eşi Güler, hayata gözlerini kapadı. Baltacı çifti için düzenlenen cenaze töreninde yakınlarının gözyaşları bir an olsun durmadı. Çiftle ilgili o detay ise yürek yaktı.