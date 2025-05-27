Beton kemer faciasında ikisi de can vermişti: Dr. Mehmet Fatih Baltacı ile eşine yürek yakan veda!

'SAĞLAM YAPILMAYAN BİR ŞEY VAR'

Mehmet Baltacı'nın babası Ali Rıza Baltacı, "Allah oğlumun ve kızımın mekanını cennet eylesin. Biricik yavrularını bize emanet ettiler. Yavrularım, gözleriniz arkada kalmasın. İhmalin olduğunu hem de çok olduğunu düşünüyorum. Sağlam yapılmayan bir şey var. Büyük ihtimal var. Hukuksal olarak tüm sürecin takip edilmesini istiyorum" dedi.