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'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

'da arkadaşı ile girdiği denizde akıntıya kapılarak, kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'un cesedi bulundu.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 13:35
Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

, Çubuklu Sahilinde 15 yaşındaki Mustafa Özyurt dün arkadaşı Caner Şanlı ile yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar Caner Şanlı'yı denizden kurtararak karaya çıkardı. Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

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Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi. Özyurt'u aramak için çalışma başlatıldı.

Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Özyurt'un ailesi ve akrabaları Çubuklu Sahilinde arama çalışmalarını takip ederken, ekiplerin çalışmaları sonucunda saat 12.45 sıralarında Mustafa Özyurt'un cansız bedeni bulundu.

Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
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Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
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