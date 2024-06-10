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Haberler Yaşam Beykoz’daki huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Bakanlık harekete geçti!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 23:13 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 23:13

Beykoz’daki huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Bakanlık harekete geçti!

İstanbul Beykoz'daki bir huzurevinde hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., 3 yaşlıya eziyet etti. Yürek sızlatan görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan vicdansız bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

DHA
Beykoz’daki huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Bakanlık harekete geçti!

Türkiye'nin konuştuğu olay cumartesi Günü akşam saatlerinde İstanbul Beykoz'daki bir huzurevinde yaşandı. Huzurevinde çalışan hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan yaşlılar A. G., İ.Y., ve D.A.Ç,'ye eziyet etti. Bu anlara ilişkin görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Beykoz’daki huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Bakanlık harekete geçti!

YAKALANDI TUTUKLANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Beykoz İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Beykoz’daki huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Bakanlık harekete geçti!

Yapılan çalışmada huzurevine giden polise ekipleri, mağdur kişilerin ve huzurevi yöneticilerinin ifadesini aldı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada Mehmet Şakir Ö'yü, Kavacık'ta gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, mala zarar verme ve taksirle yaralanmaya sebep olma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beykoz’daki huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Bakanlık harekete geçti!

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yaşanan olaya ilişkin açıklama geldi.

Beykoz’daki huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Bakanlık harekete geçti!

Açıklamada, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını belirterek "İstanbul'da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur.

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