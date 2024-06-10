Haberler
Yaşam
Beykoz’daki huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Bakanlık harekete geçti!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
23:13
Beykoz’daki huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Bakanlık harekete geçti!
İstanbul Beykoz'daki bir huzurevinde hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., 3 yaşlıya eziyet etti. Yürek sızlatan görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan vicdansız bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.