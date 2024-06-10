Beykoz’daki huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Bakanlık harekete geçti!

Türkiye'nin konuştuğu olay cumartesi Günü akşam saatlerinde İstanbul Beykoz'daki bir huzurevinde yaşandı. Huzurevinde çalışan hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan yaşlılar A. G., İ.Y., ve D.A.Ç,'ye eziyet etti. Bu anlara ilişkin görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.