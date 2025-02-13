Beykoz’da istinat duvarı çöktü! Deprem etkisi yarattı! İşte o anlar

Olay, saat 22.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın önündeki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis zabıta ve itfaiye ekibi sevk edildi.