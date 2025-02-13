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Beykoz'da istinat duvarı çöktü! Deprem etkisi yarattı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
08:47
Beykoz'da istinat duvarı çöktü! Deprem etkisi yarattı! İşte o anlar
Beykoz'da, 2 katlı binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. Olay sonrası bina tahliye edilirken, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, çökme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarının çökmesi ve toprak yığının yola doğru kayması kaydedilirken, sesi duyan vatandaşların panikle evlerinin penceresine çıktığı görüldü.