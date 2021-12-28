Beykoz’da küçükbaş hayvanlarının köpek saldırısıyla ölmesine isyan etti!

"BU HAYVANLARIN KARINLARINDA 2-3 TANE YAVRU VAR"



Süleyman Yeşilyurt, "30 yıldır bu bölgede hayvancılıkla uğraşıyorum. Devlete kayıtlı hayvancılık yapıyorum. Bizim hayvanlarımız bu bölgede sürekli köpekle tarafından paramparça ediliyor. Bu ayın içinde en az 10 kez müracaatım var. Ne gelen oldu ne de ilgilenen oldu. Sadece geliyorlar, 'Süleyman bey, 5 bin bilmem kaç sayılı kanuna göre biz bu hayvanları buradan alamıyoruz' diyorlar. Bu köpeklerin yaşama hakları var da bu hayvanların yaşama hakkı yok mu. Bu hayvanların karınlarında 2-3 tane yavru var. Yazık değil mi günah değil mi. Bizim bu mağduriyetimizi kim karşılayacak. Benim her ay 5-10 tane hayvanım gidiyor bu bölgede. Yıllardan beri bu şekilde devam ediyor" dedi.



