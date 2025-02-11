Beykoz’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Beykoz’da okul var mı?

İstanbul'un kuzeyini etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlük ara verildi. Bu kararın yarın da geçerli olup olmayacağını merak eden veliler ve öğrenciler Beykoz'da yarın okullar tatil mi sorusuyla 12 Şubat Çarşamba günü için de tatil olup olmayacağını araştırıyor. İşte, İstanbul Valiliği'nin açıklamalarıyla konunun detayları.