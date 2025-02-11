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Beykoz’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Beykoz’da okul var mı?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
12:00
Beykoz’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Beykoz’da okul var mı?
İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı bazı ilçelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi ilçeleri için yapılan kar tatili duyurusuyla birlikte Beykoz'da da bugün okullar tatil edildi. Kararın ardından ilçede ikamet eden veliler ve öğrenciler, Beykoz'da yarın okullar tatil mi, yarın okul var mı sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte İstanbul Valiliği'nin açıklaması ışığında konunun detayları.