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Haberler Yaşam Beykoz’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Beykoz’da okul var mı?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:00

Beykoz’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Beykoz’da okul var mı?

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı bazı ilçelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi ilçeleri için yapılan kar tatili duyurusuyla birlikte Beykoz'da da bugün okullar tatil edildi. Kararın ardından ilçede ikamet eden veliler ve öğrenciler, Beykoz'da yarın okullar tatil mi, yarın okul var mı sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte İstanbul Valiliği'nin açıklaması ışığında konunun detayları.

Beykoz’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Beykoz’da okul var mı?

İstanbul'un kuzeyini etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlük ara verildi. Bu kararın yarın da geçerli olup olmayacağını merak eden veliler ve öğrenciler Beykoz'da yarın okullar tatil mi sorusuyla 12 Şubat Çarşamba günü için de tatil olup olmayacağını araştırıyor. İşte, İstanbul Valiliği'nin açıklamalarıyla konunun detayları.

Beykoz’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Beykoz’da okul var mı?

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: 7 İLÇEDE BUGÜN OKULLAR TATİL!
İstanbul Valiliği Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valiliğin açıklamasında "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kararın ardından Beylikdüzü'nde de eğitime bir günlük ara verildiği ilan edildi.

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Beykoz’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Beykoz’da okul var mı?

BEYKOZ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Beykoz'da 11 Şubat için ilan edilen kar tatili kararının yarına uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

12 Şubat Çarşamba günü için bir açıklama yapılması durumunda detaylar haberimize eklenecek.

Beykoz’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Beykoz’da okul var mı?
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