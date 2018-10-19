Beylikdüzü'nde toprak kayması!

Mustafa Demirkol adındaki işçi de toprağın arasında kanala girerek çalışma yapıyordu. Bir süre sonra yağmur nedeniyle kayganlaşan toprak kaydı ve Demirkol toprağın altında sıkıştı. Yanındaki arkadaşları olaydan hemen sonra itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Toprağın altında kalan Demirkol için ekipler kovalarla toprak çıkarmaya başladı.



Bu sırada olayı gören vatandaşlar ise yaşananları gazetecilere aktardı.



