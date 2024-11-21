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Beyoğlu sapıklarından pişkin savunma! Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
14:28
Beyoğlu sapıklarından pişkin savunma! Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim...
Beyoğlu'nda gece vakti sokak ortasında genç kızı köşeye sıkıştırarak taciz eden tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanık, "Alkolün etkisindeydim. Onlarca insanın içinde cinsel istismarda bulunacak değilim" şeklinde pişkin bir savunma yaptı. Dosya yetkisizlikte Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.