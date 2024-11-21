Beyoğlu sapıklarından pişkin savunma! Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim...

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Diğer tutuklu sanık Ömer Konu ise evli olduğunu ve kız çocuğu babası olduğunu ifade ederek savunmasına başladı. Konu, Semir Tarhan'ın yanına Tarsus'tan gezmeye geldiğini ve Taksim'e gittiklerini belirtti. Sanık, "Heyecanlıydım biraz alkol aldık. Midye yiyorduk mağdur kız geldi. 'Bana da ısmarlar mısınız' dedi. Sonra Semir ve o muhabbet etmeye başladı. Onlar arkadan geliyordu sohbet ederek. Yanıma geldiler köşeye geçtiler, yere düştüler ne olduğunu anlamadım" şeklinde savunma yaptı.