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Haberler Yaşam Beyoğlu sapıklarından pişkin savunma! Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:28

Beyoğlu sapıklarından pişkin savunma! Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim...

Beyoğlu'nda gece vakti sokak ortasında genç kızı köşeye sıkıştırarak taciz eden tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanık, "Alkolün etkisindeydim. Onlarca insanın içinde cinsel istismarda bulunacak değilim" şeklinde pişkin bir savunma yaptı. Dosya yetkisizlikte Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Beyoğlu sapıklarından pişkin savunma! Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim...

İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'de 25 yaşındaki İremşan A. evine yürüdüğü esnada sokak ortasında Ömer Konu ve Semir Tarhan isimli şahıslar tarafından tacize maruz kalmıştı. Genç kızı yere düşüren şahıslar üzerine çıkarak taciz ederken etrafı gözetledikleri kameralara yansımıştı. O şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Sanıklar hakkında "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Basit cinsel saldırı" suçlarından 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisleri istenmişti. Yargılama bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Beyoğlu sapıklarından pişkin savunma! Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim...

YARGILAMA BAŞLADI
Tutuklu sanıklardan Ömer Konu duruşmaya getirildi, diğer tutuklu sanık Semir Tarhan ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mağdur genç kızın katılmadığı duruşmada taraf avukatları ve Aile Bakanlığı avukatı Hatice Boz hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmaları alındı.

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Beyoğlu sapıklarından pişkin savunma! Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim...

YARDIM EDECEKTİM BAHANESİ
Sanık Semir Tarhan, eve gittiklerini ve yolda mağdur ile karşılaştıkların belirterek "Yardım etmek için yanaştım ayağım kayınca birlikte yere düştük. Dengem kaydı tutarken" dedi. Bunun üzerine hakim, " Neden yardım etmek istedin, yardım edilecek bir durumumu vardı?" şeklinde soru yöneltti. Bu soruya net bir cevap veremeyen sanık "Alkolün etkisindeydim ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Beyoğlu sapıklarından pişkin savunma! Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim...

PİŞKİN SAVUNMA
Hakim bunun üzerine "Görüntüyü izledim hatta Türkiye izledi. Önce sarılıyorsun sonra düştükten sonra bir süre üzerinde duruyorsun" dedi. Sanık Semir Tarhan "Alkolün etkisindeydim. Onlarca insanın içinde cinsel istismarda bulunacak değilim" şeklinde pişkin bir savunma yaptı.

Beyoğlu sapıklarından pişkin savunma! Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim...

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"
Diğer tutuklu sanık Ömer Konu ise evli olduğunu ve kız çocuğu babası olduğunu ifade ederek savunmasına başladı. Konu, Semir Tarhan'ın yanına Tarsus'tan gezmeye geldiğini ve Taksim'e gittiklerini belirtti. Sanık, "Heyecanlıydım biraz alkol aldık. Midye yiyorduk mağdur kız geldi. 'Bana da ısmarlar mısınız' dedi. Sonra Semir ve o muhabbet etmeye başladı. Onlar arkadan geliyordu sohbet ederek. Yanıma geldiler köşeye geçtiler, yere düştüler ne olduğunu anlamadım" şeklinde savunma yaptı.

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