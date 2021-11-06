HaberlerYaşamBeyoğlu'nda kadına felç eden dayak! Bacakları geçişi kapattığı için...
Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:55Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 11:59
Beyoğlu'nda kadına felç eden dayak! Bacakları geçişi kapattığı için...
İstanbulBeyoğlu'nda Zehra Meraklı (23) ablasının nişan yemeğinden sonra bacaklarını geçişi kapattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğradı. Zehra Meraklı'nın aldığı darbeler sonucunda yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu. Dehşeti anlatan Zehra Meraklı "Arkadan enseme vurdu. Düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Bütün gece hastanede kaldım. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim işe geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten" dedi.