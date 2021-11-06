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Haberler Yaşam Beyoğlu'nda kadına felç eden dayak! Bacakları geçişi kapattığı için...
Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 11:59

Beyoğlu'nda kadına felç eden dayak! Bacakları geçişi kapattığı için...

İstanbul Beyoğlu'nda Zehra Meraklı (23) ablasının nişan yemeğinden sonra bacaklarını geçişi kapattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğradı. Zehra Meraklı'nın aldığı darbeler sonucunda yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu. Dehşeti anlatan Zehra Meraklı "Arkadan enseme vurdu. Düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Bütün gece hastanede kaldım. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim işe geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten" dedi.

DHA
Beyoğlu’nda kadına felç eden dayak! Bacakları geçişi kapattığı için...

Zehra Meraklı'nın ablası 24 Ekim gecesi aile arasında nişanlandı. Zehra Meraklı, ablası Büşra Meraklı ve yakınları nişan kutlaması için Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yedi.

Beyoğlu’nda kadına felç eden dayak! Bacakları geçişi kapattığı için...

Zehra Meraklı yemek sonrası tuvaleti kullanmak için Asmalımescit'teki başka bir eğlence mekanına girdi. Meraklı, eğlence mekanından çıkarken, bacaklarını geçişe engel olacak şekilde uzatan yabancı uyruklu bir kişiyi uyardı.

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Beyoğlu’nda kadına felç eden dayak! Bacakları geçişi kapattığı için...

23 yaşındaki kadının iddiasına göre kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişi ve iki arkadaşı, Zehra Meraklı'nın arkasından giderek saldırdı. Meraklı arkadan aldığı darbe sonucu yere düştü, yerde de yabancı uyruklu kişi saldırmaya devam etti.

Beyoğlu’nda kadına felç eden dayak! Bacakları geçişi kapattığı için...

Dakikalarca süren saldırı, ablası ve çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yüzü tanınmaz hale gelen Zehra Meraklı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü

Beyoğlu’nda kadına felç eden dayak! Bacakları geçişi kapattığı için...

23 yaşındaki kadına kafa travması geçirdiği teşhisi konuldu. Aldığı darbeler ile sinirlerinin zedelenmesi sonucu yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu. 2 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Zehra Meraklı suç duyurusunda bulundu.

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