Beyoğlu’nda kadına felç eden dayak! Bacakları geçişi kapattığı için...

23 yaşındaki kadının iddiasına göre kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişi ve iki arkadaşı, Zehra Meraklı'nın arkasından giderek saldırdı. Meraklı arkadan aldığı darbe sonucu yere düştü, yerde de yabancı uyruklu kişi saldırmaya devam etti.