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'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü...

'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. 2 katlı binanın 2. katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunduğu sırada vatandaşlar da korkuyla evlerinden sokağa çıktı.

Giriş Tarihi: 16.08.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 11:18
Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü...

'nda 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Daire alev alev yanarken, ekipler yangına müdahale etti.

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü...

Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı.

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Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü...

Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü...
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Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü...
Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü...
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