Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü...

İstanbul Beyoğlu'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. 2 katlı binanın 2. katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunduğu sırada vatandaşlar da korkuyla evlerinden sokağa çıktı. Beyoğlu'nda 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Daire alev alev yanarken, ekipler yangına müdahale etti. Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.