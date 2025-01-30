Beyoğlu'nda polisi bıçaklamıştı! Savunması pes dedirtti! ‘’Polisleri paralel evrendeki yaratıklar sanıyor..."

"POLİSLERİ PARALEL EVRENDE İNSANLIK DIŞI VARLIKLAR OLARAK GÖRÜYOR''



Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen B.K. ise ''Oğlum ileri seviye şizofren hastasıdır. Kimseyi tanımıyor, tedavi olması lazım. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor.'' ifadelerini kullandı. Alınan savuma ve ifadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Oytun Ilgar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın cezai ehliyetini azaltan veya ortadan kaldıran bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına da hükmederek duruşmayı erteledi.

