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Beyoğlu'nda polisi bıçaklamıştı! Savunması pes dedirtti! ‘’Polisleri paralel evrendeki yaratıklar sanıyor..."
Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
15:50
Beyoğlu'nda polisi bıçaklamıştı! Savunması pes dedirtti! ‘’Polisleri paralel evrendeki yaratıklar sanıyor..."
Beyoğlu'nda polis memuruna görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve ensesinden bıçaklayarak kaçan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, ''Polisin herhangi bir yaralanması olmadı'' derken, annesi oğlunun şizofren hastası olduğunu belirterek, ''Polisleri paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor'' dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına hükmetti.