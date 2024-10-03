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Giriş Tarihi: 03.10.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 22:03

Beyoğlu'nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: Önce yakınlaştı ardından sarılmaya çalıştı

İstanbul'da 2 şehir eşkıyası evine giden genç kıza kabusu yaşattı. Kimseye aldırmayan şüpheliler, sokak ortasında genç kıza önce yakınlaşmaya ardından ise sarılmaya çalıştı. Yere yatırdıkları kadının çığlıkları sokakta yankılandı. Olaya, o sırada yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti. Kabus dolu anların görüntüsüne Atv Haber ekibi ulaştı.

Beyoğlu’nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: Önce yakınlaştı ardından sarılmaya çalıştı

Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. 23 yaşındaki genç kız sabaha karşı evine giderken peşine 2 kişi takıldı.

Beyoğlu’nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: Önce yakınlaştı ardından sarılmaya çalıştı

Genç kızı duvara sıkıştıran şüpheliler, sokak ortasında talihsiz kadını taciz etti.

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Beyoğlu’nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: Önce yakınlaştı ardından sarılmaya çalıştı

Tacizcinin yanındaki arkadaşı ise olanları seyretmekle yetindi.

Beyoğlu’nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: Önce yakınlaştı ardından sarılmaya çalıştı

"AMCAMIN KIZI" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Olaya, sokaktan geçen bir vatandaş müdahale etti. Şüpheli şahıs, taciz ettiği kızın amcasının kızı olduğunu öne sürdü.

Beyoğlu’nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: Önce yakınlaştı ardından sarılmaya çalıştı

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Beyoğlu Güven Timi, tacizcilerin kimliklerini tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin gasptan, adam yaralama, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç dosyası olduğu öğrenildi.

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