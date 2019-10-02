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'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Bugün İstanbul 'nda 5 katlı tarihi bir binada heyecanlı dakikalar yaşandı. Mahalle sakinleri, binadan düşen parçalar olduğunu belirterek uyarılar yaptı. Son depremlerle birlikte adeta diken üstünde bekleyen İstanbullular, en küçük bir olayda yeniden benzer korkuları ve heyecanı yaşıyor. Ayhan Işık Sokak içerisinde bulunan tarihi bina, kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar ve kaymalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından hızlıca boşaltıldı. Çökme riski bulunan binanın olduğu sokağa girişler ekipler tarafından kapatılarak çalışma başlatıldı. İşte o sokaktan kameralara yansıyan kareler...

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.10.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 18:58
Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Ayhan Işık Sokak içerisinde bulunan 5 katlı tarihi bina, kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar ve kaymalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökme riski bulunan binanın olduğu sokağa girişler ekipler tarafından kapatılarak çalışma başlatıldı.

Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Yapılan çalışmalarda taşıyıcı kolanlarda çatlama ve kaymaların oluştuğu tespit edildi. Zaman zaman binanın dış yüzeyinde bulunan sıvaların döküldüğü görüldü. Ekipler, binanın 3'üncü katında yaklaşık 10 sene önce kolanlarda inceltmelerin olduğu ve zamanla çatlakların buna bağlı olabileceği üzerinde duruyor.

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Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ayhan Işık Sokak içerisine gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Çökme riski bulunan tarihi binanın bulunduğu bölgede açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, olayla ilgili olarak bilgi veririken şöyle konuştu: "Bu süreç gerek belediyemize, çağrı merkezimize, gerekse de her gün sahadayız. Sahada bize iletilen talepleri şikayetleri, önerileri büyük ölçüde yerine getirmiş olduk. Yaklaşık 300'e yakın bize bu anlamda ihbar ve davet geldi.

Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Bunlar ilgili arkadaşlarımız değerlendirdiler. 3 binada bu anlamda riskli görüp, arkadaşlarımız gerekli tahliye ve mühürleme işlemlerini gerçekleştirdiler. Belediye başkan yardımcılarımızla yapmış olduğumuz toplantıda bu ile ilgili durum değerlendirmesi yaptık. Bugün öyle saatlerinde İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak'ta bir binanın ileriye doğru kaykılması şeklinde buradaki esnafımızdan duyuru yapıldı.

Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Bunun üzerine İmar Müdürlüğümüzden mühendis arkadaşlarımız hemen buraya geldiler. Binayla ilgili ön bir değerlendirmeden sonra içeride üç işletme bulunmaktaydı. Bu işletmelerin tahliye işlemi gerçekleştirdi. Nereden ileri geldiğine dair arkadaşlarımız teknik bilgiye göre, bina maliklerinden biri de inşaat profesörü hocamız. O da geçtiğimiz yıllarda, kendince bir takım tedbirler almaya çalışmış.

Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Bina eski ikinci grup tarihi eser diyebileceğimiz sivil mimari örneklerinden birisi. İçeriden bununla ilgili neden kaynaklandığına dair çalışmalar sürüyor. Bununla ilgili mukavemet çalışması yapacaklar ki, en azından bölgedeki diğer yapılara bir zarar vermesin ve bina muhafaza edilebildiği şekliyle kalsın"

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