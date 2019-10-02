Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Bugün İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı tarihi bir binada heyecanlı dakikalar yaşandı. Mahalle sakinleri, binadan düşen parçalar olduğunu belirterek uyarılar yaptı. Son depremlerle birlikte adeta diken üstünde bekleyen İstanbullular, en küçük bir olayda yeniden benzer korkuları ve heyecanı yaşıyor. Ayhan Işık Sokak içerisinde bulunan tarihi bina, kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar ve kaymalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından hızlıca boşaltıldı. Çökme riski bulunan binanın olduğu sokağa girişler ekipler tarafından kapatılarak çalışma başlatıldı. İşte o sokaktan kameralara yansıyan kareler...