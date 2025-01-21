Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Beyoğlu’nda terzi dükkanı alev alev yandı! Patlama oldu, vatandaşlar büyük panik yaşadı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:00

Beyoğlu’nda terzi dükkanı alev alev yandı! Patlama oldu, vatandaşlar büyük panik yaşadı

İstanbul Beyoğlu'nda bir terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm dükkanı saran alevler nedeniyle meydana gelen patlama büyük paniğe yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

DHA
Beyoğlu’nda terzi dükkanı alev alev yandı! Patlama oldu, vatandaşlar büyük panik yaşadı

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkandan alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Beyoğlu’nda terzi dükkanı alev alev yandı! Patlama oldu, vatandaşlar büyük panik yaşadı

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Alevlerin elektrik direğine sıçramasıyla patlama yaşandı. Çevredekiler patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken dükkan kullanılmaz hale geldi. Yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu’nda terzi dükkanı alev alev yandı! Patlama oldu, vatandaşlar büyük panik yaşadı

TAKSİM'DE BİR DAİREDE YANGIN ÇIKTI

Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde saat 00.40 sıralarında yaşanan diğer olayda ise, bir binada bulunan dairede yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu’nda terzi dükkanı alev alev yandı! Patlama oldu, vatandaşlar büyük panik yaşadı

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın anları cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polis her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.

SON DAKİKA