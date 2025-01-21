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Beyoğlu’nda terzi dükkanı alev alev yandı! Patlama oldu, vatandaşlar büyük panik yaşadı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:00
Beyoğlu’nda terzi dükkanı alev alev yandı! Patlama oldu, vatandaşlar büyük panik yaşadı
İstanbul Beyoğlu'nda bir terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm dükkanı saran alevler nedeniyle meydana gelen patlama büyük paniğe yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.