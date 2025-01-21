Beyoğlu’nda terzi dükkanı alev alev yandı! Patlama oldu, vatandaşlar büyük panik yaşadı

TAKSİM'DE BİR DAİREDE YANGIN ÇIKTI

Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde saat 00.40 sıralarında yaşanan diğer olayda ise, bir binada bulunan dairede yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.