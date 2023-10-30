Haberler Yaşam Bilal Hancı karısı Esin Çepni’yi aldattı: Genç bir kadınla öpüşürken yakalandı! Yatakta felç olmuş gibi izliyorum!

Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:23

Bilal Hancı karısı Esin Çepni’yi aldattı: Genç bir kadınla öpüşürken yakalandı! Yatakta felç olmuş gibi izliyorum!

Kafalar kanalının üyesi Bilal Hancı bir gece kulübünde genç bir kadınla dudak dudağa yakalandı. YouTuber Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni ise o görüntüleri Instagram hesabında paylaştı: Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılaşmış!