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Haberler Yaşam Bilal Hancı karısı Esin Çepni’yi aldattı: Genç bir kadınla öpüşürken yakalandı! Yatakta felç olmuş gibi izliyorum!
Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:23

Bilal Hancı karısı Esin Çepni’yi aldattı: Genç bir kadınla öpüşürken yakalandı! Yatakta felç olmuş gibi izliyorum!

Kafalar kanalının üyesi Bilal Hancı bir gece kulübünde genç bir kadınla dudak dudağa yakalandı. YouTuber Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni ise o görüntüleri Instagram hesabında paylaştı: Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılaşmış!

Bilal Hancı karısı Esin Çepni’yi aldattı: Genç bir kadınla öpüşürken yakalandı! Yatakta felç olmuş gibi izliyorum!

YouTube grubu kafaların üyesi Bilal Hancı, eşi Esin Çepni'yi aldattı. Sosyal medya fenomeni Esin Çepni, Bilal Hancı'nın bir gece kulübünde genç bir kadın öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaştı.

Bilal Hancı karısı Esin Çepni’yi aldattı: Genç bir kadınla öpüşürken yakalandı! Yatakta felç olmuş gibi izliyorum!

Çepni, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi.

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Bilal Hancı karısı Esin Çepni’yi aldattı: Genç bir kadınla öpüşürken yakalandı! Yatakta felç olmuş gibi izliyorum!

Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın.

Bilal Hancı karısı Esin Çepni’yi aldattı: Genç bir kadınla öpüşürken yakalandı! Yatakta felç olmuş gibi izliyorum!

Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış.

Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni aldatıldığı videoyu paylaştı: "Dudak dudağa şarkı söylenecek kadar aşağılıklaşılmış!" | Video

Bilal Hancı karısı Esin Çepni’yi aldattı: Genç bir kadınla öpüşürken yakalandı! Yatakta felç olmuş gibi izliyorum!

Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…"

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