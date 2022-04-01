Bilecik iftar vakti belli oldu! 2022 Bilecik İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Bilecik İmsakiye takvimi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle il il iftar ve sahur vakti saatlerini inceliyor. "Bilecik'te iftar vakti ve sahur saati kaçta?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İbadetlerini yerine getirecek olan kişilerin iftar ve sahur vakti saatlerini bilmesi gerekiyor. Peki, 2022 Bilecik İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta? İşte tüm detaylar...