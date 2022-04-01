Bilecik iftar vakti belli oldu! 2022 Bilecik İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Bilecik iftar ve sahur vakti saatleri belli oldu. Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; binlerce kişi kendilerine dinen farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek. Öte yandan "Bilecik'te iftar vakti ve sahur saati kaçta?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan'ın ilk günüyle gözler 2022 İmsakiye takviminde. İşte Bilecik İmsakiye 2022 ile iftar ve sahur vakti saatleri...