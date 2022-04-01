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Haberler Yaşam Bilecik iftar vakti belli oldu! 2022 Bilecik İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 17:20

Bilecik iftar vakti belli oldu! 2022 Bilecik İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Bilecik iftar ve sahur vakti saatleri belli oldu. Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; binlerce kişi kendilerine dinen farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek. Öte yandan "Bilecik'te iftar vakti ve sahur saati kaçta?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan'ın ilk günüyle gözler 2022 İmsakiye takviminde. İşte Bilecik İmsakiye 2022 ile iftar ve sahur vakti saatleri...

Bilecik iftar vakti belli oldu! 2022 Bilecik İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Bilecik İmsakiye takvimi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle il il iftar ve sahur vakti saatlerini inceliyor. "Bilecik'te iftar vakti ve sahur saati kaçta?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İbadetlerini yerine getirecek olan kişilerin iftar ve sahur vakti saatlerini bilmesi gerekiyor. Peki, 2022 Bilecik İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta? İşte tüm detaylar...

Bilecik iftar vakti belli oldu! 2022 Bilecik İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

BİLECİK İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2022

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:10

İlk İftar Vakti: 19:32

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:08

İftar Vakti: 19:33

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:06

İftar Vakti: 19:34

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:04

İftar Vakti: 19:35

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:02

İftar Vakti: 19:36

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Bilecik iftar vakti belli oldu! 2022 Bilecik İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

BİLECİK TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

Bilecik 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:52'de kılınacak.

Bilecik 2 Nisan Cumartesi: 20:52

Bilecik 3 Nisan Pazar: 20:53

Bilecik 4 Nisan Pazartesi: 20:55

Bilecik 5 Nisan Salı: 20:56

Bilecik iftar vakti belli oldu! 2022 Bilecik İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Bilecik iftar vakti belli oldu! 2022 Bilecik İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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